Les commerçants namurois lancent "Namur Envies" pour stimuler le coeur de ville

L'association des commerçants namurois a annoncé mardi le lancement de "Namur Envies", un projet destiné à mettre en valeur et dynamiser le commerce dans le coeur de ville de la capitale wallonne. Un premier événement sera organisé les 4 et 5 mai, en même temps que la grande braderie de Namur.

Pour l'occasion, le commerce local et de proximité sera mis à l'honneur dans les rues du piétonnier pour permettre aux visiteurs de passer "un agréable moment dans le plus grand coeur commercial à ciel ouvert de Wallonie". Un grand concours baptisé "La liste de mes envies" sera également organisé du 4 au 11 mai. Les participants devront sélectionner trois objets afin de créer leur "liste" et pourront remporter des chèques-cadeaux à utiliser dans les magasins partenaires.

Toute l'année

Le programme "Namur Envies" se poursuivra ensuite toute l'année au travers de différentes animations. L'association des commerçants annonce la tenue de "garden parties" les dimanches, de journées thématiques, de nocturnes, de promotions groupées, le lancement d'une carte cadeau, ainsi que d'autres jeux et activités.

"L'interactivité avec la clientèle sera aussi stimulée par le biais d'événements, de concours et autres parcours interactif sur le web", a-t-elle encore précisé.

Cette initiative est soutenue par l'association de gestion du centre-ville GAU, le collège communal et en particulier l'échevine de l'Attractivité urbaine, Stéphanie Scailquin (cdH).

Toutes les informations se trouvent sur le plateforme www.namurenvies.be.