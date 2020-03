Les collectes de papiers et cartons suspendues en Brabant wallon jusqu'à nouvel ordre

L’intercommunale InBW demande à tous les ménages de la province de ne plus sortir leurs déchets de papiers et cartons dès ce 24 mars. Ceux qui les auraient déjà mis sur leur trottoir sont donc invités à les rentrer. Les collectes initialement prévues pour ce type de déchets sont suspendues pour une durée indéterminée. Une mesure adoptée suite à l’épidémie de coronavirus. "Vu le personnel en nombre réduit, la priorité doit être donnée à la collecte des déchets résiduels et organiques", indique l’intercommunale sur son site internet.

PMC et ordures ménagères toujours récoltés

Seules sont donc maintenues pour l’instant les collectes des ordures ménagères, de sacs PMC et des déchets organiques, pour les communes où elles avaient déjà commencé. A Incourt, où la collecte des déchets organiques devait seulement démarrer ce premier avril, celle-ci a été reportée au premier juillet. Pour la sécurité des agents préposés à la collecte, l’intercommunale rappelle que les sacs doivent être bien fermés. C’est en effet dans ceux-ci qu’il est recommandé de jeter ses mouchoirs, gants et masques usagés. Les parcs à conteneurs restent quant à eux fermés jusqu’à nouvel ordre.