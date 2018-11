Les citoyens organisent un trail pour protester contre le tronçon Cerexhe-Heuseux-Beaufays

Le tronçon qui relierait Cerexhe-Heuseux (Soumagne) et Beaufays (Chaudfontaine) est un projet qui date depuis plusieurs dizaines d'années. Il s'agit d'une route qui traverserait plusieurs zones naturelles et qui saccagerait la richesse paysagère de cette région, selon ces opposants. Ce matin, un trail était organisé dans ces paysages pour sensibiliser les citoyens à cette question.

"Ce serait dommage de construire une autoroute sur les endroits où on va passer, ils sont vraiment très beaux", témoigne un participant à la course.

Lancé il y a plus de 40 ans, le projet semblait mis au placard, mais il n'en est rien. "C'est toujours le problème de ce genre de projet routier qui date des années 60 qui ressortent régulièrement des tiroirs, un peu comme des morts-vivants. On voudrait que ce projet soit abandonné une fois pour toute. Malheureusement, il est encore à l'agenda du plan de mobilité de Liège et du schéma du territoire wallon", explique Céline Tellier, secrétaire générale adjointe d'Inter-environnement Wallonie.

Les collectifs citoyens liégeois protestent contre ce tronçon depuis des dizaines d'années et le mouvement se poursuit.

Chaque année, 18 kilomètres carrés de terrain sont urbanisés en Wallonie.