Les cinquante (tout) nouveaux bus hybrides du TEC Liège/Verviers sont déjà… en panne

Un problème technique lié aux nouveaux bus hybrides perturbe ce mercredi le réseau du TEC liégeois. Conséquence : une cinquantaine de véhicules sont immobilisés et des lignes ont dû être supprimées, d'autres réorganisées.

C'est un connecteur électrique qui pose problème sur ces tous nouveaux bus et qui rend leur conduite très dangereuse.

Petit cours de mécanique avec Carine Zanella, porte-parole du Tec Liège-Verviers. "Ce connecteur défectueux met le bus en sécurité et coupe l'alimentation du moteur… Si bien que le bus devient beaucoup plus difficile à manœuvrer puisque la direction assistée n'est plus et que le système de freinage se durcit."

Il n'y a donc pas d'autre solution : "Il faut les immobiliser le temps des réparations."

Les lignes supprimées sont les 17 et 28. D'autres lignes sont dégradées, à savoir les lignes 1 – 5 – 6 – 12 – 24 et 35. Un retour à la normale n'est prévu qu'entre le 15 et le 19 novembre.

Une fameuse tuile

Dans le cadre du renouvèlement de sa flotte, le TEC Liège/Verviers a commandé au total 162 nouveaux bus hybrides. Elle en a déjà reçu une cinquantaine… ceux en panne. Une trentaine d'autres doivent être livrés à la mi -novembre. Espérons que ceux-là soient un peu plus fiables… "Ils sont tout neufs et déjà en panne... C'est un vrai coup dur pour le TEC et ses clients !"