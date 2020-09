Les cimetières de Charleroi sont saturés, des dispositions transitoires pour les inhumations

Comment cela se passe-t-il ?

Lorsqu’une tombe n’est plus entretenue, semble à l’abandon, la ville place une affiche, informant de sa volonté de récupérer cet emplacement. Une démarche longue. Si après deux Toussaint consécutives, il n’y a pas de réaction d’une famille ou des ayants droit, la ville peut alors procéder à l’exhumation. En 2017, la ville a intensifié ces affichages en ciblant d’abord les tombes les plus anciennes, ce qui a permis de récupérer 1800 emplacements. 7000 autres emplacements sont encore à récupérer, ce sont ceux-là qui feront l’objet d’une exhumation à partir de la mi-novembre. Dans le respect des réglementations, les restes mortels seront placés dans un ossuaire et les cercueils, traités via une filière spécifique.