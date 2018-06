Les Chinois de Thunder Power sur le site de Caterpillar: la bonne idée?

Ca fait des semaines que les rumeurs enflent. Un géant chinois pourrait s'installer sur l'ancien site de Caterpillar. Thunder Power est le concurrent chinois de Tesla. Ils construisent des voitures électrique. Une délégation chinoise serait d'ailleurs venue ces derniers jours à Charleroi. Est-ce une bonne nouvelle, l'arrivée de cette grosse entreprise asiatique? En soit oui. C'est une bonne nouvelle d'avoir un investisseur qui s'intéresse au site de Caterpillar. Si on peut recrééer de l'emploi dans la région ce serait une belle réussite pour le plan Catch qui essaye de relancer la région de Charleroi.

Mais attention... mise en garde de Jean-Pierre Hansen, ancien patron d’Electrabel, il préside aujourd’hui le plan CATCH. "Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de tout miser sur un géant étranger. Il est plutôt plus intérressant pour nous de combiner ça avec une croissance endogène. C'est-à-dire en se basant sur nos propres forces, sur nos PME et start up numériques."

On comprend cette idée de développer nos propres entreprises. Mais la région semble prête à dérouler le tapis rouge à Thunderpower. Notamment en leur proposant des subsides pour équiper l'ancien site de Caterpillar. Et là aussi, il y a des questions. Comment gérer efficacement cet argent pour à la fois attirer les investisseurs, à la fois ne pas se faire avoir et voir les millions partir dans les poches d'investisseurs à l'étranger. Herman Daems a son avis. Il a participé au plan de redressement du Limbourg. "Quand les subsides s'arrêteront, l'entreprise pourrait repartir. Et c'est pour ça que je prèfère des subsides pour améliorer l'accès du site et former des travailleurs. Comme ça s'ils partent, il restera quelque chose en Belgique, des routes améliorées et des travailleurs mieux formés." Rien n'est fait mais ces quelques pistes de réflexions ne sont pas inutiles pour attirer l'investisseur à Charleroi de manière intelligente.