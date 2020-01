Les chauves-souris deviennent insomniaques

A chaque réveil, elles puisent dans leurs réserves

Bottes aux pieds et lampe torche à la main, Benoit Gauquie inspecte tous les petits recoins des galeries d’un ancien fort avancé de la citadelle de Tournai. Ce chargé de mission au Parc Naturel des Plaines de l’Escaut s’occupe du recensement des chauves-souris "dans des sites comme celui-ci, on peut parfois apercevoir 6 à 7 espèces différentes". Les chauves-souris devraient dormir à poings fermés, mais à cause des températures très clémentes, leur sommeil est plus léger "on voit d'ailleurs beaucoup de chauves-souris qui sont déjà réveillées. Dès qu’elles se réveillent, elles puisent dans leurs réserves de graisse, et si les variations de températures sont trop importantes, cela peut tuer l’individu".