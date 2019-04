Les champs de pommes de terre fleurissent un peu partout car la culture de la betterave n'est plus rentable

Plus

C'est un symbole de l'agriculture en Hesbaye. La betterave est de moins en moins rentable pour les agriculteurs. Résultat: certains doivent se tourner vers d'autres secteurs comme celui de la pomme de terre.

A Vieux-Waleffe, Philippe Peigneux a réduit sa production de betteraves de 15 %. - © Marc Mélon RTBF Moins d'emblavement Dans le village de Vieux-Waleffe, Philippe Peigneux profite des belles journées ensoleillées pour semer des betteraves. Il a décidé de réduire sa production de 15 % car le rendement de la betterave s'effondre. L'agriculteur a sorti sa calculette. Il espère gagner 1.700 euros à l'hectare mais de ce montant il devra déduire des frais. Philippe Peigneux explique: "Il y a 300 euros pour les semences. Il faut compter 250 euros pour l'arrachage des betteraves. N'oublions pas les 300 euros plus ou moins pour le désherbage. 300 euros également pour la location. Ce qu'il reste, ce n'est pas assez pour vivre". La betterave, un paramètre fondamental pour les banques En Hesbaye, la betterave a toujours été un produit phare. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. "Dans les années 80 et même avant, la banque demandait la hauteur de notre quota bettravier. Elle voulait connaître la quantité d'hectares réservée à cette culture pour rentabiliser notre exploitation. C'est cela qui servait à payer nos emprunts, à acheter des terres et du matériel", poursuit l'agriculteur.

Roger Bataille et la culture de betteraves, c'est terminé. Il s'est tourné vers la culture de la pomme de terre. - © Marc Mélon RTBF Abandon total de la culture bettravière Dans les campagnes de Lens-Saint-Remy, la famille Bataille s'est tournée vers la pomme de terre. Des décisions stratégiques doivent être prises. Roger Bataille, agriculteur, explique: "C'est décidé, l'année prochaine, nous ne planterons plus de betteraves. Cela mettrait l'équilibre financier de notre ferme en péril. C'est une page d'histoire qui se tourne. J'arrache des betteraves depuis l'âge de 12 ans. J'adore la betterave. C'était vraiment un plaisir. Le jour où ce n'est plus rémunérateur, ce n'est pas possible de travailler à perte".

Erwin Boonen, directeur de la matière première à la Raffinerie Tirlemontoise. - © Marc Mélon RTBF Restructuration au sein du groupe Sud Zuiker La Raffinerie Tirlemontoise souligne la volatilité du marché. Pour s'en sortir, les dirigeants du groupe Sud Zuiker ferment des sites de production. Erwin Bonnen, directeur de la matière première à la Raffinerie Tirlemontoise explique: "Le groupe Sud Zuiker est en procédure pour fermer cinq usines situées en Pologne, en France et en Allemagne. La Belgique n'est pas concernée. Le groupe veut retrouver un équilibre plus durable au sens large du terme pour la betterave et pour le sucre". Et le prix pour la récolte 2019 ? A quel prix les producteurs de betteraves seront-ils payés cette année ? Il est impossible de répondre à cette question. Ils espèrent simplement ne pas devoir mettre la clé sous le paillasson.

Les betteraves ne sont plus rentables - 20/04/2019