Coronavirus: les centres pour personnes handicapées face au confinement

L’épidémie de coronavirus impacte de plein fouet aussi le secteur du handicap. Les centres d’accueil de jour mais aussi les services résidentiels tentent de s’organiser comme ils peuvent face à des problèmes sanitaires mais aussi relationnels et financiers.

En Wallonie, environ 600 institutions accueillent des personnes handicapées. C’est le cas du Castillon à La Louvière où sont actuellement confinés quinze adultes. Pour Didier Mathieu le directeur, la situation est difficilement gérable : "J’ai d’abord demandé aux familles si elles voulaient reprendre les résidents chez elles mais sans qu'ils puissent revenir avant la fin du confinement. En majorité, elles ont préféré nous les laisser. Cette distance est compliquée pour les proches et pour les personnes handicapées que nous hébergeons et qui ne comprennent pas pourquoi on les isole. "

Le Castillon dispose aussi d’un service d’accueil de jour désormais vide. Le problème c’est que pour ce type de structure, les subsides sont calculés sur base du nombre de bénéficiaires présents quotidiennement. La crainte de la direction de l’institution est donc de voir les subsides fondre comme neige au soleil.

De son côté l’AVIQ, le pouvoir subsidiant, se veut rassurant : en collaboration avec la ministre de tutelle Christie Morreale, il est envisagé de geler les paramètres qui servent de repères au calcul des subventions afin de ne pas réduire les moyens financiers des institutions concernées.

UNESSA la fédération qui représente notamment le secteur du handicap se dit de son côté très attentive à la situation et espère qu’après l’urgence, les bonnes décisions seront rapidement prises dans l’intérêt des bénéficiaires et de leurs familles mais aussi des institutions et de leur personnel.