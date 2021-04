Les centres de vaccination manquent de bras en province de Luxembourg

Partout dans le pays, la campagne de vaccination s'accélère. Des lignes peuvent encore être ouvertes mais pour cela, il faut du personnel. Depuis quelques jours, les centres de la province de Luxembourg fonctionnent à flux tendu. On rassure, pas question de parler de pénurie à ce stade, mais on a besoin d'infirmiers volontaires supplémentaires pour couvrir les semaines à venir.

Exemple au Wex à Marche-en-Famenne où Philippe Steyaert pilote le centre : "Si je vois mon planning actuel, je devrais largement le doubler. D'autant plus que lorsque nous arriverons en juillet et en août, certaines personnes seront en congé et c'est bien normal. Il faudrait alors tripler le nombre de personnes disponibles. Aujourd'hui, la situation n'est pas critique mais la veille ou l'avant-veille, on doit encore faire appel à une personne parce qu'une des fonctions du jour n'est pas occupée".

Selon le Dr. Guy Delrée, qui coordonne la vaccination en province de Luxembourg, tous les centres sont concernés. "On tient à faire un appel à tous les infirmiers et infirmières qui auraient quelques heures à consacrer à la vaccination. On essaye de faire en sorte que cela ne coince pas donc on a besoin de plus que ce qu'on a actuellement".

Les professionnels qui le souhaitent sont invités à s’inscrire via le site www.vaccilux.be