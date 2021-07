Les centres de vaccination bruxellois fermeront progressivement à partir du mois d’août

A partir du mois d’août, les grands centres de vaccination bruxellois fermeront progressivement leurs portes et laisseront la place à des actions de vaccination plus localisées. À terme, seuls les centres de Forest, Pacheco et Woluwe-Saint-Pierre resteront accessibles.

Le calendrier de ces fermetures programmées est connu :

Le centre de vaccination du Heysel fermera à partir du 10 août. Les dernières premières doses seront administrées le 17 juillet. À partir du 17 juillet, ce centre ne sera donc plus accessible sans rendez-vous.

Le centre de vaccination de l’ Hôpital Militaire ferme à partir de la mi-août, mais reste ouvert le mardi et jeudi pour les Belges à l’étranger et d’autres groupes spécifiques.

Le centre de vaccination d’Uccle fermera à partir du 27 août. À partir du 1er août, il n’y aura plus de premières doses administrées sauf pour le vaccin (unidose) Johnson & Johnson.

Les centres de vaccination de Molenbeek et d’Anderlecht fermeront à partir du 28 août. Mais dès le 31 juillet, fin des premières doses (sauf pour le vaccin Johnson & Johnson). En fonction de la demande et de la potentielle augmentation de la couverture vaccinale, le centre de Molenbeek pourrait rester ouvert plus longtemps à capacité réduite.

Les centres de vaccination de Woluwe-Saint-Lambert et de Schaerbeek fermeront à partir du 31 août. À partir du 4 août, fin des premières doses (sauf pour le vaccin Johnson & Johnson).

Les centres de vaccination de Forest, Pacheco et Woluwe-Saint-Pierre resteront ouverts jusqu’à la fin du mois d’octobre en fonction de l’évolution de la pandémie.

Les vacci-Bus sillonnent les quartiers bruxellois

L’analyse des taux de vaccination par quartier a permis de déterminer des actions ciblées, dans les secteurs qui en ont le plus besoin. La flotte des vacci-bus est désormais élargie à cinq véhicules, qui iront à la rencontre des Bruxellois non encore vaccinés. Les communes intéressées assurent le support logistique, et administratif, nécessaires pour le bon déroulement de ces opérations.

Bilan positif des antennes locales

Ouvertes en mai, les antennes locales de vaccination ont permis de vacciner 11.497 personnes. Les antennes locales de Saint-Gilles, Etterbeek, Anderlecht et Saint-Josse ont désormais fermé leurs portes. Celle de Molenbeek restera toutefois ouverte tout l’été.

La vaccination sans rendez-vous se poursuit

Tous les Bruxellois (es) de 12 ans et plus peuvent se faire vacciner sans rendez-vous en Région de Bruxelles-Capitale.

Certaines communes bruxelloises qui en ont exprimé la demande ont reçu la liste des personnes non encore vaccinées. Ces communes peuvent dès lors établir des actions de sensibilisation propres et contacter leurs administrés.

Par ailleurs, il est toujours possible de raccourcir le délai précédant la deuxième dose de vaccin ou de la remettre à plus tard en appelant le Call-Center via le 02/214.19.19.