Les cavalcades de Quaregnon et Jemappes ne se tiendront pas à Pâques

Dans le contexte de crise sanitaire actuel et après la concertation qui s’est tenue entre les différents acteurs et responsables, les autorités locales de Mons, les six sociétés de Gilles, le comité Carnavalcade de Jemappes d’une part et entre les autorités locales de Quaregnon et les deux sociétés de Gilles d’autre part, il a été décidé que les Cavalcades de Jemappes et Quaregnon ne pourront pas se tenir du 3 au 5 avril durant le week-end de Pâques.

Des événements alternatifs sont en cours de réflexion dans le cadre de "la Ducasse sans Ducasse" à Quaregnon en septembre et avec une soumonce, une fête des enfants et un champ de foire étendu en octobre à Jemappes.