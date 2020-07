Les carolos retrouvent un vrai marché dominical à la ville haute

Depuis les mesures de confinement imposées pour réduire la propagation du coronavirus Covid-19, les marchés ont été interdits puis à nouveau autorisés sous certaines conditions. Ces conditions sanitaires strictes évoluent toutefois en fonction de la pandémie et, à Charleroi, le rendez-vous dominical de la ville haute a retrouvé un semblant de normalité ce 12 juillet.



Car, si les maraîchers sont bien de retour, leurs emplacements sont reconfigurés pour répondre aux normes d’hygiène sanitaire et de distanciation imposées par le Conseil national de sécurité.

Sylvie vend des fruits et légumes. Cette maraîchère n’est pas inquiète : " Il faut juste que Les gens reprennent de nouvelles habitudes sachant que le marché a été totalement réorganisé. Tout a été regroupé. Ça me semble bien fait mais c’est la première fois. On va donc voir ce que ça va donner ! "

Installé sur le boulevard Alfred de Fontaine, juste derrière le palais de justice, Eric Colasante est lui aussi ravi de ce retour à la normale : " Ça se passe bien ; il faut juste que les gens reviennent sur le marché mais il fait bon et je suis optimiste. Moi, je vends des spécialités italiennes. Je sais que certains clients se sont tournés vers les grandes surfaces durant le confinement. J’espère juste qu’ils retrouveront leurs anciennes habitudes. ".

L’organisation est aussi désormais conditionnée par les travaux annoncés pour quatre ans dans les quartiers où le marché se tenait habituellement. Il n’y a désormais plus de commerçants sur la place Charles-II ni sur la place du Manège. Vides aussi désormais la rue Chavannes, la rue du Dauphin et la rue Turenne. En contrepartie, des étals sont présents dans des rues qui étaient désertes auparavant : C’est le cas pour le boulevard Joseph-II, la rue de la Science, la rue Isaac et la rue Léon Bernus. Tout le monde ne s’y retrouve pas. Franca par exemple est désormais installée dans une petite ruelle peu fréquentée : " C’est une catastrophe. Je fais des démonstrations mais il n’y a personne ! "

A quelques rues de là, Silvio vend des fleurs. Ces dernières semaines, il avait été déplacé à la ville basse : " Il y a clairement plus de gens qui passent que quand j’étais installé place de la Digue. Je retrouve mon emplacement et certains de mes clients mais par contre je ne vois pas les Français qui habitent à la frontière et qui viennent généralement m’acheter des plantes. Enfin, c’est encore un peu tôt pour dresser un bilan. "