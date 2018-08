Les Carolos de RUN SOFA terminent un été chargé en festivals au PACROCK.

Ils ont fait Dour, les Ardentes, le Verdur Rock, le Ronquières festival pour la première fois cet été. A la conquête des scènes belges, ils sont quatre et délivrent un rock-psyché-électro-hip-hop. C'est avec ce genre de groupe que les étiquettes deviennent inutiles.

La guitare de Julien Tassin lâche des riffs courts et basiques mais elle se transforme parfois en instrument électro. Avec des effets et des bruits de cordes. Par dessus, la voix d'Antoine Roméo est tantôt rageuse, tantôt rêveuse... tantôt rap, tantôt mélodique. Pour Julien, "Nos racines sont dans le rock et le blues. C'est ça qu'on a entendu quand on était petits. Mais on a voulu remettre le rock à la sauce 2018."

À Dour, une partie du public chantait nos paroles.

"On est encore dans cette phase où on doit conquérir le public", explique Antoine. "À Dour, certaines personnes nous connaissaient et chantaient les paroles. Ca fait plaisir mais ça reste rare. En fait dans chaque concert, on doit se donner à fond pour que les gens se disent qu'ils vont aller nous écouter après parce qu'ils ont passé un bon moment."

Reste leur identité carolo. C'est une carte de visite utile. "Les gens ouvrent leurs oreilles quand on dit Charleroi. C'est fini cette image négative. Surtout en Flandre. Charleroi est devenu un argument qui suscite de l'intérêt." Et Charleroi se retrouve d'ailleurs dans les clips de Run Sofa. Une identité assumée et bien ancrée.

Run Sofa sera sur la Main Stage du Pacrock à Pont-à-Celles le samedi 1e septembre et au Rockerill à Charleroi le 27 septembre.