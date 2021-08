Les candidats se préparent aux épreuves pratiques de l'examen de chasse

L'éthique et la sécurité sont au centre des préoccupations des cours donnés par le Royal Saint-Hubert Club de Belgique. Dans cet exercice, c'est le principe de la chasse à la botte qui est expliqué aux candidats-chasseurs. La concentration est primordiale. Stéphane Hauseux, chargé de cours au RSHCB, explique: "Si un candidat tire en direction d'un cycliste, d'un marcheur, d'un promeneur ou même en direction d'une vache, c'est l'élimination définitive du candidat".

Des situations similaires à l'examen

Les candidats sont placés dans des situations similaires à l'examen de chasse organisé par la région wallonne. Louis Shardlow suit la formation: "J'ai visé une clay orange au lieu d'une clay blanche. Je n'ai pas été assez attentif. En d'autres termes, si j'avais été en examen, j'aurais été éliminé. Je vais donc me rappeler de cette expérience".

Encadrement de haut niveau

Ce sont des chasseurs expérimentés qui donnent les cours. Aux épreuves pratiques de l'examen, les tirs se feront à balles réelles. Jean-Louis Boudart, chargé de cours au RSHCB, explique: "Nous travaillons avec des armes à air comprimé pour des raisons environnementales et pour éviter le bruit. A l'examen de chasse, les candidats chasseurs devront utiliser des calibres pour le grand gibier et là ils devront gérer la manipulation de leur arme, le réglage de leur optique et le recul lors du tir".

Apprendre à manipuler des armes

Cette année 537 personnes se sont présentées à l'épreuve théorique. 410 d'entre-elles ont réussi. A quinze jours de l'examen pratique, la tension monte. Heureusement qu'il y a cette formation. Sébastien Fraselle suit le cycle de formation et explique: "Nous sommes novices dans les cours et personne n'a jamais poigné dans une arme avant de venir à ces cours. C'est donc instructif et important".

Intransigeance au niveau de la sécurité

C'est le Département de la Nature et des Forêts qui organise l'examen de chasse. Il est intransigeant au niveau de la sécurité. Benoît Petit, président du Royal Saint-Hubert Club de Belgique explique: "Le DNF est intransigeant comme nous le sommes également. C'est pour cela que nous formons tous nos candidats avec un moniteur à côté de chaque candidat pour que demain sur le terrain, ils aient les gestes les plus sûrs. Que jamais, ils ne se produisent des tirs dangereux vers des personnes, des habitations ou des véhicules".

Les candidats chasseurs disposent encore d'un délai de quinze jours pour se préparer aux examens pratiques. Et ils n'ont pas intérêt à y aller la fleur au fusil...