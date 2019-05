Les cambriolages en hausse de plus de 20% dans la zone de police Nivelles-Genappe

Le nombre total de délits enregistrés en 2018 (3415 faits) dans la zone de police Nivelles-Genappe reste globalement stable par rapport aux chiffres de 2017 et de 2016. C'est le cas pour les violences physiques dans l'espace public, les coups et blessures ou les vols à l'arraché. Par contre, alors qu'ils constituent une priorité de la zone de police depuis des années, les cambriolages dans les habitations repartent à la hausse, tout comme les vols de voiture. Le phénomène n'est pas spécifique à la zone de police Nivelles-Genappe: des bandes itinérantes spécialisées agissent dans toute la région.

"L'année 2017 était une relativement 'bonne' année avec 240 vols dans les habitations, mais on revient pour 2018 vers les chiffres de 2016: on a enregistré 292 faits pour les deux communes l'an dernier. Les mois de novembre et de décembre 2018 ont été particulièrement difficiles. C'est le fait de bandes itinérantes qui agissent dans tout le Brabant wallon et au-delà. A notre niveau, nous n'avons pas toutes les données pour agir. On peut aider la police fédérale en faisant remonter certaines informations", indique le chef de corps de la zone de police Nivelles-Genappe, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman.

Les vols par ruse dans les deux communes passent de 20 en 2017 à 34 l'an dernier, et les vol à la tire de 34 à 50. Les vols de vélos (42 en 2018) sont également à la hausse.

En matière de stupéfiants, les chiffres sont plus favorables mais la police locale indique qu'elle s'est concentrée l'an dernier sur quelques gros dossiers qui lui ont permis de démanteler des trafics. C'est ainsi que deux plantations de cannabis en lien avec des trafiquants originaires des Pays-Bas ont été découvertes à Baisy-Thy (Genappe), et qu'une opération menée à Nivelles à la fin de l'année a permis de saisir plus de deux kilos de marijuana et 500 grammes de résine de cannabis.