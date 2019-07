Les cafards seront-ils bientôt "invincibles" ?

Les cafards seraient-ils devenus invincibles ou sont-ils en passe de l’être ? La question est très sérieuse et est posée par une nouvelle étude américaine, de l’Université Purdue, située dans l’Indiana aux Etats-Unis. Les chercheurs ont mené des tests sur la blatte germanique, comme on appelle l’espèce de cafard la plus courante, au moyen de plusieurs types d’insecticides et leur conclusion est sans appel : les cafards deviendront bientôt impossibles à éliminer avec des pesticides.

On sait depuis longtemps déjà que certains insectes développent de génération en génération une résistance aux pesticides mais l’ampleur de cette adaptation et sa rapidité a surpris les chercheurs du monde entier : "La résistance à un insecticide en général a une cible bien précise et ça peut arriver, mais alors là on parle de résistance multiple ou croisée et donc ça veut dire plusieurs molécules de la même famille voire de plusieurs familles et ce qui est surprenant c’est la rapidité puisqu’avec une ou deux générations on se retrouve à avoir des insectes qui sont cinq à dix fois plus résistants aux pesticides ! Donc ça pose vraiment un problème à très court terme" nous explique Frédéric Francis, professeur d’entomologie (l’étude des insectes) à l’Université d’Agro-Bio Tech de Gembloux.

Une immunité que l'on retrouverait désormais chez plusieurs sortes d'insectes mais qui se transmet d'autant mieux chez la blatte qu'elle se reproduit à la vitesse de l'éclair et qu'il suffit de quelques individus pour relancer une colonie. Une seule femelle peut donner naissance donner à une cinquantaine voire une centaine de nouveaux individus. Or, au-delà de son aspect repoussant, le cafard peut poser un réel problème de santé publique : "ll y a deux aspects" poursuit Frédéric Francis, "le premier c’est le transport de toutes une série de bactéries et de micro-organismes comme la salmonelle par exemple qui provoque des désagréments au niveau digestif chez l’homme et le deuxième aspect c’est la problématique des déjections de cafards qui provoquent des allergies chez certaines personnes".