Les buvettes des clubs sportifs à Bruxelles doivent fermer : "Cela représente entre 15 et 20% de nos recettes"

Mais qu’en pense-t-on au sein des clubs sportifs ? Direction Schaerbeek et le FC Kosova. Celui-ci occupe le stade de football Chazal et dispose d’une buvette. Afrim Kas, secrétaire du club, se doutait depuis plusieurs jours qu’une décision de type allait tomber sur la tête des dirigeants du football bruxellois. "J’avais eu des échos en ce sens. Aujourd’hui, c’est la catastrophe. On a des matches tous les week-ends avec nos équipes de jeunes, l’équipe première, les dames…"

Des rencontres qui drainent un public autour de la pelouse et dans la buvette, le samedi, le dimanche mais également en semaine lors des entraînements. Désormais, fini pour les parents, par exemple, de s’abriter dans la buvette par temps froid ou pluvieux, d’y prendre un café.

Des recettes permettant de payer certains frais

Fini aussi temporairement les rentrées liées aux activités de la buvette, exploitée par le FC Kosova. "Celles-ci représentent entre 15 et 20% de notre budget. Ce n’est pas notre principale ressource financière, loin de là. Ce ne sont pas des sommes énormes. Mais il y a des rentrées quand on organise des événements liés à la Coupe d’Europe, la Coupe du Monde, des tournois… Pendant la semaine, c’est calme. Pendant les matches, il y a plus de rentrées. Et ces rentrées nous permettent par exemple de payer les arbitres ou d’autres frais. Désormais, sans ces rentrées pendant un mois, sans celles non plus non perçues pendant le confinement et avant la reprise de la saison, je ne sais pas comment on va faire."

La commune de Schaerbeek a tiré un trait sur les loyers d’occupation du terrain dus lors du confinement. Une bonne nouvelle. "Mais il y a encore des charges à payer comme l’eau, le gaz…"

Au travers des réseaux sociaux, le FC Kosova va communiquer la fermeture de la buvette pour un mois auprès de ses affiliés et de leur entourage. "Une annonce à faire rapidement puisque tout commence dès ce jeudi. On va s’adapter."

Pour le dirigeant du club, la décision prise par la Région bruxelloise semble disproportionnée et n’arrangera aucun club estime-t-il. "Une buvette, ce n’est pas un bar. En semaine, l’activité démarre à 17h et à 21h/22h c’est fini. Il n’y a pas d’attroupements. Ce n’est pas comme dans un bar classique."