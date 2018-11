Les bus De Lijn ne s'arrêtent plus à la gare du Nord : qu'en pensent les usagers ?

La société flamande De Lijn a mis sa menace à exécution ce lundi matin. 29 lignes de bus changent de terminus. Elles évitent désormais la gare du Nord pour des questions de sécurité. Les nuisances autour et dans de la gare seraient devenues trop importantes, a-t-on estimé : saleté, incivilités, insécurité... dans ce quartier qui compte une forte présence de migrants.

Dès ce lundi donc, les voyageurs ne devront plus se rendre en sous-sol (au niveau -1) pour y attendre leur bus. Des arrêts temporaires, "plus sûrs", ont été créés : comme à la place Rogier, à 500 mètres de la gare du Nord, où nous nous sommes rendus ce matin.

Ce changement d'habitude s'est effectué dans le calme. Des guides équipés de vareuses fluo étaient présents pour aiguiller les usagers de De Lijn jusqu'au nouvel arrêt de départ. Les bus y défilent et les navetteurs attendent, sous la pluie.

Des passagers plutôt surpris, d'ailleurs, par ce changement. Le sentiment d'insécurité sous la gare du Nord, ils ne le ressentaient pas vraiment, nous ont-ils dit. Et la plupart préfèrent encore attendre à l'abri plutôt que sous la pluie… "C'était plus confortable avant ! Ici, il pleut, il y a du vent... C'était mieux à la gare du Nord ! Et puis, on nous explique que c'est pour des questions d'insécurité et d'incivilités, mais ici, à Rogier, on n'est pas protégé non plus ! C'est pareil", nous a répondu une navetteuse ce matin.