Les Bruxellois peuvent suivre à distance les séances du conseil communal

Un dispositif sophistiqué, performant… Et un peu cher !

Les séances du conseil communal seront visibles encore pendant un mois (?) - © Tous droits réservés

Trois cameras et un grand écran constituent le dispositif de retransmission dans la salle du conseil. A l’extérieur une régie mobile (avec quatre techniciens présents) s’assure que tout fonctionne. Du travail de professionnels qui a un coût. Combien ? 126.000 euros par an (soit environ 5000 euros la séance) annonce Fabian Maingain, échevin de la Smart City. Un budget conséquent, reconnait-il, mais qui sera évalué après un an en fonction de son utilisation par les citoyens. La société retenue dispose d’une longue expérience en Flandre et en Hollande dans la retransmission des séances de conseils communaux. Le dispositif permet de stocker les débats, de proposer un sous-titrage dans un délai de 48 heures, bientôt peut-être, d’indexer les interventions pour retrouver facilement un contenu spécifique. Il est aussi possible d'imaginer un jour, des interpellations directes de citoyens. Certes, on y est pas encore mais pour l’échevin DéFI, Fabian Maingain, les citoyens réclament clairement plus de transparence démocratique et la retransmission des séances du conseil communal devrait y contribuer.