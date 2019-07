Les bouses de vaches sur la voirie agacent profondément les "néoruraux" à Assesse

Doit-on interdire les bruits et nuisances dans nos campagnes ? Chants du coq, meuglements et cloches d’église… Tout ce qui fait le charme en milieu rural, ou du moins le caractérise. La question est-elle si absurde que ça ? Peut-être pas tant que ça…

Plusieurs affaires récentes l’ont montré : ces bruits sont parfois considérés comme des nuisances. En Suisse par exemple, le propriétaire d’un coq vient d’être condamné par un tribunal à tout faire pour que son animal ne chante plus pendant la nuit, jusqu’à 8h00 du matin, et 9h00 le dimanche. Et son poulailler devra être équipé d’une isolation acoustique.