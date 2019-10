Les boulangeries Schamp ont trouvé un repreneur, un trio même !

Des trentenaires seront aux manettes de cette institution carolo, selon nos confrères de Sudpresse. Virginie Gilot tout d'abord, active au sein d'un sandwicherie-snack ; et deux frères, Dorian et Sandro Tasillo, manager d'équipe pour le premier et le second est actif dans le domaine des machines de boulangerie.

Cette reprise ne s’accompagne pas d’un changement de nom, seuls les propriétaires se passent le témoin. Bonne nouvelle aussi : les 80 travailleurs resteront au sein de l'entreprise. Le trio envisage même d'engager du personnel pour compléter les équipes.