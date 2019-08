Les boulangeries Schamp bientôt rachetées ? Des contacts auraient été pris avec un repreneur

Ce rachat, on en parle… mais aucune information ne filtre. Rien d'officiel en tout cas pour l'instant, mais deux sources différentes nous ont confirmé en "off" que des négociations étaient bien en cours pour la revente de la société anonyme Schamp et fils.

La société est actuellement gérée par Roland Schamp, aux manettes depuis 1972, et ses deux fils. Le premier se fait âgé, les seconds ne souhaitent plus continuer l'aventure. L'idée est donc venue de trouver un repreneur tant que les affaires étaient florissantes.

Des contacts ont été pris avec un candidat ne provenant pas de l'univers de la boulangerie mais qui pourrait se faire conseiller par une société carolo du secteur. Les discussions n'en sont qu'à leur début, nous dit-on, mais sont prometteuses.

La société Schamp a été fondée en 1933, à Charleroi. Elle était spécialisée dans la pâtisserie avant de se tourner, en 1975, également vers la boulangerie. Le siège social et les ateliers de fabrication sont installés à Marcinelle, rue des Hiercheuses, depuis 30 ans. Une trentaine de boulangeries vendent les produits Schamp dans la région de Charleroi et la région du Centre.