"Les Bottines des Lacs" : courir grâce et pour des institutions sociales de la région

8 institutions pour une même organisation. Ce week-end, le site des "Lacs de l’Eau d’Heure" accueille l’événement sportif "Les Bottines des Lacs". Des courses à pied pour petits et grands et puis de la marche. L’organisation de cet événement résulte d’un partenariat entre 8 institutions sociales de la région. Des institutions qui sont actives dans le domaine de la santé, de la santé mentale, du handicap et de l’aide à la jeunesse.

"L’idée est d’inverser le paradigme, explique Angelo Di Giuseppe, le responsable d’une de ces associations. Ce sont des institutions sociales qui offrent au grand public un service, un événement en l’organisant. Habituellement, c’est plutôt l’inverse. Pour nous, l’autre apport de cette organisation, c’est l’échange humain et parfois aussi professionnel entre le personnel de ces différentes institutions que permet cette organisation."

"Les Bottines des Lacs", c’est un an de préparation et ce week-end, c’est la présence de 80 bénévoles pour assurer les inscriptions, le catering mais aussi la sécurité sur le parcours.

C’est ainsi que ce samedi Bernard Legrand sera signaleur de course sur le parcours : "C’est un plaisir d’être là. Il fait beau, tout le monde a le sourire et puis c’est une autre manière de soutenir l’aide à la jeunesse et plus largement ceux qui sont dans le besoin. Une évidence pour moi d’être là."

Florentin Radulescu est aveugle et fréquente l’asbl "Les amis des aveugles" qui participe à l’organisation : "J’ai l’habitude de courir avec mon binôme sur des courses mais celle-ci est particulière. C’est l’occasion de mettre en avant notre situation de personne handicapée. Ce n’est pas toujours facile pour nous de nous intégrer dans la société et cet événement est positif pour nous."

Grâce aux inscriptions, aux différentes animations et à la restauration, l’événement permet aussi de récolter de l’argent. Argent qui sera injecté pour soutenir plusieurs projets de ces institutions.

Un site pour plus de renseignements sur le programme de ce dimanche : https://www.lesbottinesdeslacs.be