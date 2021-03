Les Bons Villers : La pandémie n'impacte pas la vente directe à la ferme, que du contraire

La crise sanitaire fait souffrir de nombreux secteurs mais elle a aussi permis à certains acteurs locaux de se développer. C’est le cas de la ferme de la Chapelette aux Bons Villers. On y vend des légumes directement aux consommateurs depuis douze ans.

Ici les ventes augmentent chaque année et le Covid n’a pas ralenti la croissance de l’exploitation. Que du contraire : en mars dernier la hausse s’est même sensiblement accélérée avant de se tasser. " Ça a vraiment explosé lors du premier confinement ", explique Nicolas Gérard. " On a vu arriver des gens qui faisaient 20 minutes de route pour acheter nos légumes. La file s’allongeait devant notre magasin. Ensuite ça a rebaissé mais nous avons gardé entre 15 et 20% de cette nouvelle clientèle."

Dans les serres, il a déjà des choux-fleurs, des salades ou encore des épinards. Mathieu, le frère de Nicolas, les a nettoyés à la main. Ici c'est de la production raisonnée et le désherbage est manuel ou mécanique : " On retire les mauvaises herbes une par une à la main. Avec la météo que l’on connaît, il y a de la chaleur dans notre serre et ça pousse. Là, on peut vraiment dire que la saison a repris. On commence à repiquer une série de légumes."

Dans cette ferme, il y avait auparavant des vaches laitières ; un domaine d’activité de moins en moins rentable et très contraignant au niveau des normes. La famille Gérard s’est donc tournée vers les légumes. Un changement de cap qui lui permet aujourd’hui, malgré le contexte sanitaire, d’aborder l’année 2021 avec le sourire.