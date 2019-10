Les Bons Villers : il y a tout juste un an, Mathieu Perin apprenait qu'il serait bourgmestre

Le 14 octobre, à la surprise générale, la liste " Citoyens bonvillersois " emmenée par Mathieu Perin obtient la majorité absolue aux Bons Villers en raflant onze des 21 sièges, renvoyant Emmanuel Wart (MR-IC) dans l’opposition. Début décembre, le jeune candidat de 34 ans prête serment et endosse l’écharpe mayorale. L’homme fait ses premiers pas à l’échelon local mais a déjà une solide expérience politique en tant que chef de cabinet du ministre de l’agriculture de l’époque, René Collin (cdH). Mathieu Perin gardera les deux casquettes jusqu’en septembre lorsque la nouvelle majorité gouvernementale est mise en place en Wallonie. Depuis, le nouveau bourgmestre des Bons Villers occupe à temps plein son siège maïoral : " C’est un boulot très prenant, explique Mathieu Perin. Je travaille 14 heures par jour. Il faut être disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que je dois signer une centaine de documents par semaine et comme je relis tout, ça me prend beaucoup de temps. "