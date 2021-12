Les Bons Villers : 2e concours d’illuminations de Noël

Pour la 2e année consécutive, la commune des Bons Villers organise un concours d’illuminations de Noël jusqu’au 9 janvier prochain. Une initiative qui a pour but de créer du lien social tout en proposant aux habitants de la commune mais aussi aux visiteurs venus de plus loin des petits moments d’émerveillement. Un parcours est disponible notamment sur le site Facebook de l’événement. Un parcours où les illuminations de la famille Bury, qui habite rue Warchais sont reprises : "Alors la première chose à faire quand vous arrivez à l’entrée de notre jardin, explique le papa, François-Michel Bury, c’est de résoudre l’énigme pour ouvrir le cadenas. Une fois l’entrée du jardin franchie, la magie peut commencer et la première étape c’est notre cabane du Père Noël perchée dans un arbre !"

C’est la 2e fois que toute la famille participe à ce concours mais si elle a tout préparé seule l’an dernier, cette fois l’équipe s’est considérablement agrandie : "Des voisins, mais aussi des amis ont participé à l’élaboration du parcours, détaille la maman, Marie-Laurence. Décorateur et fleuriste pour la cabane, chanteuse et journaliste pour la bande-son et puis aussi évidemment spécialistes de l’éclairage pour toutes les illuminations. Bref, une fameuse équipe !"

La conception et la réalisation dans le jardin ont pris des dizaines d’heures et au moins 3 week-ends complets. "Ce sont des moments magiques, confie le couple. Des moments de convivialité, de plaisirs partagés avec nos amis et avec les visiteurs et des rencontres aussi, des moments particulièrement importants en ce moment. Le concours, c’est le prétexte, mais l’important pour nous ce sont les visages émerveillés, les sourires des visiteurs qui passent dans le jardin. Ils peuvent voter pour le concours mais ce qui compte plus pour nous c’est le petit ruban sur lequel on leur demande d’écrire un vœu ou un petit mot avant de partir."

Un jardin illuminé, parmi d’autres, à visiter jusqu’au 9 janvier. Toutes les infos pratiques sont sur la page Facebook de l’événement, sur la page de la commune et via son site web. Un formulaire papier est disponible également au service de cohésion sociale pour voter.