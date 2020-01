Les bodycams bientôt en test dans la zone de police Bruxelles-Ixelles

Le point passe à l’ordre du jour du conseil communal de la Ville de Bruxelles du lundi 13 janvier : la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles va utiliser la bodycam. Ce projet figurait dans l’accord de la nouvelle majorité PS-Ecolo-DéFI, présenté il y a un an. Il se concrétise aujourd’hui.

La bodycam est une petite caméra embarquée, placée au col ou sur la poitrine de l’agent de police. La caméra filme l’ensemble de ses missions et notamment ses interventions. En cas de litige comme un soupçon de bavure, les images sont là pour confirmer les accusations et ainsi sanctionner l’auteur. Pour la police, c’est également un moyen complémentaire en termes de preuves dans la commission d’un délit. C’est enfin un outil de protection dans le cadre cette fois d’une agression sur les forces de l’ordre.

214 plaintes contre la police de Bruxelles-Ixelles en 2018

On l’a dit : ce projet est porté par la nouvelle majorité conduite par le bourgmestre PS Philippe Close. Selon les dernières données du Comité P (rapport 2019), la zone de police Bruxelles-Ixelles est celle qui dans le pays recueille le plus de plaintes : 214 en 2018 (contre 107 à Anvers) ! Un constat proportionnel au nombre de missions dans cette zone dont le cadre s’élève à 2500 membres et qui doit gérer jusqu’à trois manifestations par jour.

"Quand le point sera voté au conseil communal de la Ville de Bruxelles et ensuite au conseil communal d’Ixelles (NDLR : a priori fin janvier), alors nous procéderons à un test de différents modèles", précise à la RTBF Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de la police. "Ensuite, la zone effectuera un choix sur le modèle le plus approprié." Quelles équipes seront équipées de bodycams ? Les gestionnaires de manifestations ? Les équipes en intervention ? Les agents présents dans les commissariats ? "C’est trop tôt pour le dire. Mais le but est qu’à terme, chaque membre opérationnel soit équipé d’une bodycam". Comprenez : chaque membre actif sur la voie publique.

Il faut rappeler qu’en Région bruxelloise, aucune zone de police n’utilise la bodycam. Dans la zone Ouest (Molenbeek, Koekelberg, Ganshoren, Jette, Berchem-Sainte-Agathe), un test avait été effectué en 2016 comme l’annonçait la RTBF à l’époque. Mais aucune implémentation à grande échelle n’avait été lancée. Une réflexion est également menée au sein de la zone Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) ainsi que dans la zone Nord (Schaerbeek, Saint-Josse, Evere).