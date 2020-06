Les bibliothèques rouvrent au compte-gouttes à Bruxelles

Les bibliothèques peuvent théoriquement à nouveau accueillir leur public depuis le 18 mai. Mais dans les communes bruxelloises, la plupart fonctionnent toujours en simple mode take away, c’est-à-dire sur commande et retrait des livres sur rendez-vous.

Ainsi, à ce jour, seuls les visiteurs des bibliothèques francophones d’Ixelles, Schaerbeek, Saint-Gilles, Etterbeek, Saint-Josse, Koekelberg, Auderghem, et Watermael-Boitsfort peuvent à nouveau déambuler dans les rayons pour choisir les livres qu’ils vont emprunter, souvent dans des créneaux horaires réduits. Le port du masque est recommandé, le nombre de visiteurs limité, de même que la durée de visite (un quart d’heure ou une demi-heure). Les animations habituelles (clubs de lectures, ateliers d’écritures) sont annulées, du moins celles qui se tiennent en intérieur. Et les espaces publics numériques fermés.

Le service se limite donc à l’offre de base : les prêts et les retours avec une mise en quarantaine des ouvrages de 24 heures à une semaine selon les endroits.

Dans les jours et semaines à venir, les bibliothèques qui ne l’ont pas encore fait devraient progressivement quitter leur simple take away pour accueillir à nouveau leur public, mais le service restera sans doute limité une partie de l’été.