Les bibliothécaires du Brabant wallon ont préparé leur plus beau pyjama

Au solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année. De quoi donner l'envie de se blottir sous les couvertures avec un bon livre. "Un doudou, un livre et au lit!", c'est le thème de la septième Nuit des bibliothèques, organisée par le réseau des bibliothèques du Brabant wallon. Ses 17 établissements jouent ainsi les prolongations ce 21 décembre, pour mettre à l'honneur, chacun à sa manière, le rituel de la lecture du soir: spectacles, soirées de lecture en pyjama, ateliers de confection de doudous... A la bibliothèque d'Ottignies, les bibliothécaires partageront leurs coups de cœur sous la forme d'un spectacle-jeu "1,2,3... jouons au bois". A Waterloo, l'atmosphère sera tamisée, à la lueur de lampes de chevet. A Wavre, les lectures se feront autour d'un petit-déjeuner.

Les doudous à la fête

Il ne sera pas possible pour les enfants de passer la nuit à la bibliothèque, mais leurs doudous, eux, pourront le faire. "Les doudous pourront faire toutes les bêtises qu'ils veulent dans la bibliothèque. Quand les enfants viendront les rechercher, ils recevront les photos de leurs aventures de la nuit et ils pourront repartir avec les livres que leur doudou aura lu à la bibliothèque, explique la coordinatrice de l'événement, Marie Lequeux. Les doudous sont un objet transitionnel, c'est donc l'occasion de faire la transition entre les lectures à la bibliothèque et les lectures à la maison. Cela peut vraiment favoriser les liens". Cette activité est proposée par les bibliothèques de Genappe, Nivelles, Perwez, Rixensart et Wavre.