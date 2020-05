Les auto-écoles reprennent les cours avec des mesures anti-coronavirus

Désinfection du véhicule et lavage de mains obligatoire

Avant de passer derrière le volant, un nouveau rituel s’est installé à l’auto-école Lefebre " je vais d’abord désinfecter la voiture." Quint, le moniteur, passe un petit coup de "pschitt pschitt" dans l’habitacle. Puis, direction le lavabo pour se laver les mains. Le cours peut commencer. Pour protéger le prof et l’élève, l’auto-école avait le choix : une vitre en plexiglas ou le masque. Le port du masque a été préféré " et de loin ! Je me sens beaucoup plus rassuré par rapport au maintien du volant" avoue Quint " on n’est jamais sûr de ce que l’élève peut faire en voiture, le plexiglas pourrait nous gêner par rapport à la reprise du volant en cas de déviation sur la route."

L’élève du jour, c’est Nya. C’est son premier cours, et le masque ne la dérange pas trop, au contraire " au moins on est rassurés !"