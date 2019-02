Les attestations de retard données par la STIB sont-elles trop faciles à obtenir? 

Les attestations de retard délivrées par la STIB en cas de perturbations sur les lignes sont-elles trop faciles à obtenir? Une auditrice a posé cette question à l'émission On n'est pas des pigeons. Elle-même enseignante dans une école secondaire bruxelloise, Nicole Lewalle a remarqué que ses élèves remettent souvent ces attestations pour justifier leur retard.

Elle a donc mené sa propre petite enquête et encodé sur le site de la STIB un retard fictif. "J'ai mis un horaire à une heure durant laquelle les métros ne roulent pas et j'ai reçu une attestation. On ne peut pas donner une attestation juste comme ça, ça n'a pas de sens", explique Nicole Lewalle au micro de la RTBF. "Je leur demande de ne pas tricher et on leur offre la possibilité de le faire", déplore-t-elle.

De son côté, la STIB assure cependant que ces demandes d'attestations - faites en ligne ou par téléphone - sont bien examinées. "Nos équipes vérifient sur base des informations du dispatching et du temps de parcours si il y a eu perturbations ou non", garantit Françoise Ledune, porte-parole de la STIB. "Ces vérifications sont faites à la main donc nous ne sommes pas à l'abri d'une erreur", admet-elle néanmoins.

Par ailleurs, ajoute-t-elle, la STIB "n'a pas les moyens physiques de vérifier si la personne était bien présente dans le véhicule au moment de cette perturbation."

On notera que 10% des demandes d'attestation de retard sont refusées par la STIB.