Les atouts touristiques de la Flandre affichés à Brussels Airport

Des zones d'immersion consacrée aux atouts touristiques de la Flandre ont été inaugurées dimanche à l'aéroport national de Brussels Airport. Ces "cartes de visite" relatives aux Maîtres flamands, à la gastronomie et à la culture cycliste de la Région resteront trois ans.

Le projet est une collaboration entre le ministre flamand du Tourisme Ben Weyts, Toerisme Vlaanderen et la Brussels Airport Company. Les installations ont été inaugurées par le ministre Weyts, le CEO de Toerisme Vlaanderen Peter De Wild et celui de Brussels Airport, Arnaud Feist.

"Brussels Airport est la porte d'entrée internationale et intercontinentale de la Flandre. Nous voulons accueillir les visiteurs étrangers arrivant par l'aéroport avec ce que la Flandre a de mieux à offrir", a commenté le ministre Weyts.

Rubens, Bruegel et Van Eyck

"Ces trois prochaines années, quelque 75 millions de passagers à l'arrivée et au départ découvriront, tant au début qu'à la fin de leur voyage, ce qui fait de la Flandre une destination touristique si spéciale", s'est réjoui Peter De Wilde.

Tous les atouts touristiques se retrouvent dans les zones d'immersion interactives des jetées A et B. Les passagers y découvrent Rubens, Bruegel et Van Eyck, des chefs de talent, des brasseurs, des chocolatiers, des produits régionaux et l'histoire cycliste. Les passagers qui arrivent à la Jetée B passent sous une fresque artistique haute en couleurs sur leur chemin vers la sortie.