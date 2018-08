Les arbres bruxellois ont souffert de la sécheresse et ce n'est sans doute pas fini

Dans le parc Tenbosch à Ixelles, ce mercredi matin, l'heure est au nettoyage des allées. Beaucoup de branches jonchent le sol et tout au fond du parc, un tulipier de 70 ans menace de tomber sur les bancs. L'une de ses trois branches principales n'a pas résisté au coup de vent qui a balayé Bruxelles dans la nuit de mardi à mercredi. En attendant les tronçonneuses, les alentours du vieil arbre ont été sécurisés puisque plusieurs bancs publics sont disposés juste en dessous. Le tulipier menace aussi d'autres arbres voisins, un érable et un magnolia ainsi que les murs de la maison voisine.

Un peu plus loin, ce vieux sophora, lui, est resté debout. Ses lourdes branches sont maintenues en place par des sangles bien serrées, ce qui lui a sans doute permis de passer la tempête sans dommages. Roland Brotkom fait partie de l'équipe phytosanitaire, chez Bruxelles environnement et il est soulagé :"sans les câbles, cette grosse branche était par terre. C'est un très vieil arbre et comme tous les autres, il est fragilisé par la sécheresse, alors, on le soigne, on le bichonne, comme on prendrait soin d'une personne âgée".