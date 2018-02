Les animaux domestiques subissent aussi les rigueurs hivernales

Le froid et la neige ont aussi des conséquences pour nos animaux domestiques. Nous nous sommes rendus dans un magasin d'articles pour animaux à Barchon, en région liégeoise. Au rayon canin, on trouve actuellement des vêtements chauds, des anoraks en plumes ou en cortex. Certains chiens, frileux, en ont bien besoin.

Les chiens ont parfois besoin de vêtements chauds pour l'hiver. - © RTBF

"Quand il fait des températures comme maintenant, ça leur fait du bien, ça leur tient bien chaud" explique Magali Gonzalez, toiletteuse chez Animal Loisir. "Cela évite qu'ils soient mouillés en dessous quand il y a de la neige. C'est bien pour eux".

Marcel Renard est docteur vétérinaire. Selon lui, le vêtement se justifie pour certaines races de chiens. Il existe en effet des sensibilités différentes chez les jeunes, les vieux, les maigres, les gros. Mais il y a également d'autres précautions à prendre: "Protéger les pattes des animaux contre l'agression du sel et de la glace. Il existe des produits à utiliser pour pouvoir protéger cela. On peut même leur mettre des petites chaussures. Une autre chose également, en cette période, on utilise beaucoup d'anti-gel, notamment dans les lave-glaces, etc. Il faut savoir que c'est très toxique, même plus que très toxique pour le chien".

Le chat plus résistant au froid que le chien