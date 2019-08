Les anciens travailleurs de NLMK ont pris la direction de Nivelles, pour envisager l'après-Clabecq

Annonce de licenciements chez NLMK : 290 postes concernés - JT 13h - 17/01/2019 Le couperet est tombé chez NLMK et il est encore plus douloureux que prévu. La direction du groupe sidérurgique veut se passer de 290 travailleurs sur les 580 du site de Clabecq. La direction réunie à Braine-l'Alleud vient de détailler son plan de restructuration et ses motivations.