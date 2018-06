Les anciennes décharges, une opportunité économique ?

Pourtant, il y a une méthode qui permet de savoir ce qu'il y a exactement dans le sol des décharges. Un peu comme un sonar, on envoie un courant électrique et en fonction de la réponse qui est renvoyée, on peut savoir ce qui s'y trouve, parce que tous les matériaux ne conduisent pas l'électricité de la même façon.

Cela dit, pour retrouver ces matériaux qui pourraient être exploitables, il faut d’abord les localiser. Et pour cela, on teste des techniques. Notamment à Onoz, sur la commune de Jemeppe-sur-Sambre, dans une ancienne décharge.

C'est une technique qui s'appelle le "landfill mining". Autrement dit : récupérer et revaloriser les déchets enfouis dans le sol, des déchets qui datent d'une époque où on ne les recyclait pas ni les revalorisait pas.

Un peu comme un sonar, on envoie un courant électrique et en fonction de la réponse qui est renvoyée, on peut savoir ce qui se trouve enfoui dans le sol. - © RTBF

Si on sait ce qu'on va trouver et dans quelle quantité, on peut facilement faire un calcul et savoir si oui ou non il sera rentable d'aller récupérer ces matériaux.

C'est cette méthode géophysique qui est testée en ce moment à Onoz dans le cadre de Rawfill, un vaste projet européen. L'objectif est d'établir une liste de toutes les décharges susceptibles d'être réhabilitées.

La Wallonie compte plus d'un millier d'anciennes décharges qui pourraient donc se transformer en opportunité économique.