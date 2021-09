Les ancêtres agricoles sont de sortie à Fexhe-le-Haut-Clocher

La ferme Roberti, implantée à Fexhe-le-haut-Clocher, est une ferme typiquement hesbignonne. Des amateurs de vieux tracteurs y sont rassemblés depuis ce matin.

Tracteur à boule chaude

Michaël Louwette s’est présenté avec un tracteur argentin de la marque Pampa de 1955. Pour le mettre en route, la procédure est très spécifique : "Ce tracteur ne possède pas de bougie de préchauffage. On doit absolument chauffer une poire appelée boule chaude. Il faut chauffer à 600 degrés pour que le carburant injecté puisse être enflammé et ainsi le tracteur démarre", explique Michaël Louwette.

Amoureux des tracteurs dès l'enfance

Gregory Vermeulen est venu de Huy avec son tracteur de 1963. Il développe une puissance de 25 chevaux. "Quand j’étais jeune, j’étais un petit peu amoureux des tracteurs. Maintenant, j’en possède un et j’éprouve beaucoup de plaisir à le restaurer".

Souvenirs, souvenirs

Plus d’une centaine de tracteurs sont présents aujourd’hui dans ce village. Pour certaines personnes des souvenirs refont surface : "Nous conduisions les tracteurs et je me souviens de mon père qui avait un vieux Lanz Bulldog. Pour le mettre en route, c’était difficile. Les autres tracteurs démarraient à la manivelle. C’était très dangereux car en cas de retour de celle-ci, l’agriculteur avait les bras cassés. C’était une tâche réservée aux adultes expérimentés", explique Francis Spirlet.

Promenade à travers champs

Peu avant midi, les tracteurs ont traversé les belles campagnes de Hesbaye avant de s’arrêter dans la distillerie locale où l’on produit du whisky. Georges Van Cosen, organisateur de l’événement explique : "Nous sommes très satisfaits. Il fait très beau. De nombreux propriétaires sont présents avec le tracteur ou leurs tracteurs. Nous verserons une partie de notre bénéfice aux personnes sinistrées par les inondations".

Les propriétaires d’ancêtres agricoles pensent déjà à la prochaine concentration et d’ici-là, ils auront peut-être acheté un nouveau tracteur dont ils seront fiers.