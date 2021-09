Les aides ménagères boudent le Brabant wallon

Passer l'aspirateur , nettoyer les vitres , à 71 ans , et en dépit de problèmes articulaires sérieux , Jacqueline Pirotte entretient sa maison seule, et comme elle peut...Ce n'est pas vraiment un choix mais elle n'en n'a pas d'autre.7 mois qu'elle espère en vain le soutien d'une aide ménagère mais elle ne voit rien venir et ses appels réguliers à l'agence de titres service n'y changent rien. Jacqueline Verelst n'est pas mieux lotie, elle a 77 ans , une santé à laquelle elle doit également veiller et cela fait un an qu'elle est sur une liste d'attente.