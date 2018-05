Les agriculteurs veulent garder leur RN25

Inquiets de la future interdiction, les agriculteurs du Brabant Wallon ont mené une action de sensibilisation ce jeudi matin à Nivelles et Grez-Doiceau, en distribuant des tracts et des pommes de terre aux automobilistes aux abords de la nationale. La N25, un axe qu'ils empruntent pourtant quotidiennement avec leur tracteur.

Pourtant, le ministre wallon de la Mobilité, le cdH Carlo Di Antonio, veut leur en interdire l'accès dès le 1er juillet. La présence de véhicules agricoles sur cette route à quatre bandes où la vitesse est limitée à 120 km/h représente un risque d'accidents, parfois mortels.

Des agriculteurs qui avaient rendez- vous avec le Ministre ce jeudi après midi mais en sont ressortis quelque peu dépités car selon eux, le ministre n'est pas prêt à lâcher du lest. " Nous on veut garder l'accès à la RN 25, nous confie Philippe Janssens agriculteur à Corroy le Grand et ayant participé à la rencontre avec Carlo Di Antonio. Traverser les villages n'est pas une bonne solution, c'est trop dangereux et dans les villages il y a un trafic devenu tellement dense que cela en est encore plus dangereux. Mais nous n'avons pas entendu d'alternatives plausibles . Alors on espère que la discussion reprendra sur de nouvelles bases."