Les affiches électorales dérobées à Ecolo Namur ont été restituées

Les quelque 2.000 affiches des candidats écologistes namurois dérobées vendredi chez leur imprimeur ont été restituées samedi, indique Philippe Noël, tête de liste des Verts.

"Suite à l'écho médiatique donné au vol, le ravisseur s'est ravisé et un de ses proches m'a contacté via Messenger, puis m'a rendu l'ensemble des affiches", a précisé M. Noël. "C'est un immense soulagement, nous n'allons pas tout devoir imprimer une deuxième fois et c'est bien l'essentiel."

Le vol avait eu lieu vendredi après-midi. Une personne inconnue s'était présentée à l'imprimerie pour retirer les affiches, qui lui avait été remises sans contrôle de son identité.

Dans un premier temps, les Verts avaient porté plainte mais celle-ci va maintenant être retirée, a ajouté le candidat Ecolo.