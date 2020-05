Les abeilles se portent mieux!

Des conditions très favorables

Une floraison précoce… la saison du colza se termine déjà - © Nicolas Rondelez

Hubert Guerriat est apiculteur depuis toujours. "C’est mon oncle qui m’a amené dans ses ruches alors que j’étais enfant". Aujourd’hui, il a des ruches à Virelles (à l’Aquascope), à Chimay, à Froidchapelle… Cela fait 40 ans qu’il est apiculteur. Il connaît ses abeilles et il connaît les saisons. "Je note méticuleusement les dates de floraisons depuis 40 ans. Récolter son miel, procéder à des fécondations le premier mai, ce sont des choses que je n’ai pas connues. L’hiver a été très doux. Il y a eu peu de mortalité. Le printemps est exceptionnel. Il y a une floraison abondante. Les abeilles ont donc énormément de nourriture. Et cela aurait pu être meilleur encore avec juste un peu plus d’humidité. Et moins de ce vent d’Est qui a quelque peu asséché les fleurs".