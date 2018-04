Les abeilles et insectes pollinisateurs sauvages à l'honneur pour une semaine à Bruxelles

Bruxelles Environnement organisera entre le 27 mai et le 3 juin des activités pour petits et grands autour des abeilles et autres insectes pollinisateurs, annonce lundi le service public. La capitale accueille plus de 130 espèces d'abeilles sauvages, sur les quelque 380 présentes en Belgique.

La semaine des abeilles et des pollinisateurs sauvages est récurrente en Wallonie mais c'est la première fois que des balades nature, conférences, sessions de jardinage ou de culture potagère notamment seront organisées à Bruxelles.

Les amateurs pourront découvrir le micro-monde des pollinisateurs sur écran géant, partir à la rencontre des abeilles dans leurs différents habitats ou encore visiter un hôtel à insectes.

Fragiles et importantes pour la biodiversité

Alors que l'Union européenne vient d'interdire l'utilisation de trois pesticides nocifs pour les abeilles, "c'est l'occasion de mettre l'accent sur ces abeilles sauvages, qui sont fragiles bien qu'importantes pour la biodiversité", souligne Nathalie Guilmin, porte-parole de Bruxelles Environnement.

"À côté de l'engouement pour les abeilles domestiques (qui produisent du miel, ndlr), il est essentiel de rappeler que ce sont surtout les discrètes abeilles sauvages qui ont un rôle à jouer pour la préservation de la biodiversité en ville", insiste l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement.

La taille de leur corps, de leur langue et la période à laquelle elles émergent, permettent en effet aux abeilles solitaires et autres bourdons de butiner des fleurs différentes de celles appréciées par leurs cousines domestiques. Les pollinisateurs sauvages contribuent ainsi à la pollinisation des végétaux et donc à notre alimentation.