Les 6 passerelles industrielles de Carsid n’enjamberont bientôt plus la Sambre à Marcinelle

Les structures qui enjambent la Sambre le long du site de Carsid connaissent leurs derniers instants. Le site est en cours de démantèlement depuis 8 ans. Et c’est au tour de ces énormes passerelles de disparaître à présent. Une opération délicate et spectaculaire qui a nécessité l’interruption de la navigation.

Au-dessus de la Sambre, 6 imposantes passerelles rythmaient depuis toujours le passage des promeneurs et des péniches. Inactives depuis près de 10 ans, il est temps de pour elles de rejoindre la terre ferme. La première d’entre elles à la forme d’un énorme tuyaux. Pas question de dynamitages, ici. La structure est d’abord soutenue par 4 grues avant d’être désolidarisées de ses appuis. "Les opérateurs doivent couper la structure en deux avant de faire déplacer les deux morceaux vers les berges", détaille Nicolas Bughin, chargé de communication pour le groupe Wanty. "Il y aura un morceau de 50 tonnes et un autre de 30".

Rien ne se perd...

Une fois le cylindre séparé en deux, place à l’atterrissage, tout en douceur. Il sera ensuite réduit en mitraille puis recyclé, comme presque tout dans le processus de déconstruction du site : "En plus, on est au bord de la Sambre, près d’usines sidérurgiques. Les matériaux sont clairement revalorisés".

Les paysages se dévoilent

Il reste un tiers des infrastructures à démolir sur le site Carsid et, peu à peu, le paysage qui se dévoile autour des 108 hectares de terrain confirme le potentiel des lieux. Olivier Waleffe, l'administrateur délégué de Duferco Wallonie, s'en réjouit : "Quelque part, c’est la facette la plus festive de notre métier, nous sommes des découvreurs de paysages. Juste ici, nous pouvons voir le terril des Piges. Avant le démantèlement, il était impossible à voir pour les travailleurs de Carsid. Petit à petit, l’horizon naît et s’offrira au futur développement du site, ici à Marcinelle".

Un futur développement qui sera détaillé fin juillet, par le master plan de la région wallonne.