Les 205 ans de la bataille de Waterloo en comité restreint

Il y a 205 ans, le 18 juin 1815, à Waterloo, l’empereur Napoléon et les troupes de l’armée française s’inclinaient face aux troupes alliées emmenées par le duc de Wellington. Un épisode marquant de l’histoire européenne commémoré en très grande pompe il y a cinq ans, année du bicentenaire de la bataille, par une reconstitution spectaculaire impliquant plusieurs milliers de figurants.

Une trentaine de figurants

La société Kléber-Rossillon, qui a repris la gestion du Mémorial 1815 l’an dernier, comptait mettre sur pied, à plus petite échelle, des reconstitutions tous les cinq ans. Des animations grand public censées redoper la fréquentation touristique du site. Cette année, crise sanitaire oblige, la commémoration a été réduite à sa plus simple expression : une trentaine de reconstitueurs en uniforme d’époque, un coup de canon symbolique et quelques discours au pied de la butte, dont celui de la ministre wallone du Tourisme, et les visiteurs tenus à l’écart pour respecter les normes sanitaires.

On n’aurait même pas imaginé il y a un mois que cette cérémonie puisse se tenir

Jacques Galland, le secrétaire général de Kléber-Rossillon ne cache pas sa frustration : "On allait lancer la mise en vente des billets quand la crise est arrivée. Cela aurait permis, au-delà des jours autour du 18 juin, de faire connaître le site. On marque le coup tous les ans, mais c’est la première fois que cela se déroule en aussi petit comité. Mais on n’aurait même pas imaginé il y a un mois que cette cérémonie puisse se tenir", confie-t-il. La reconstitution à plus grande échelle est donc reportée à l’année prochaine. Le groupe Kléber-Rossillon espérait dépasser cette année les 200.000 visiteurs sur le site de la bataille.