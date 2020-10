Les 20.000 premiers pass VisitWallonia épuisés après 18 minutes

Il n’aura fallu que 18 minutes ce lundi matin pour épuiser le premier quota de 20.000 pass d’une valeur de 80 euros offerts par l’Office du Tourisme Wallon. Un succès sans précédent qui fait déjà grincer des dents.

Dès minuit, le site Visit Wallonia était déjà pris d’assaut, entraînant une surcharge de ses serveurs. Ce n’est que dimanche, que l’heure à laquelle il serait possible de demander l’un des 60.000 pass de 80 euros, a été dévoilée dans la presse et par les opérateurs touristiques.

Rendez-vous le 1er novembre

Avec une couverture médiatique sans précédent, il était à parier que le Belge serait présent en nombre dès l’ouverture du formulaire. Peu avant 6 h du matin, le site était à nouveau en dérangement. Très vite, Visit Wallonia a communiqué le lien stable du formulaire et les demandes ont très rapidement afflué, surtout après l’envoi de la newsletter avec le lien fonctionnel.

Il n’aura donc fallu en effet que 18 minutes pour que les 20.000 premiers pass trouvent un acquéreur. Visit Wallonia se donne ensuite 48h pour vérifier les données de demandeurs et leur faire parvenir leur précieux sésame.

“Nous mettrons à disposition 20.000 pass par mois entre le 5 octobre et le 31 décembre. Si les 20.000 pass sont épuisés en une journée, il faudra donc attendre un mois pour en demander à nouveau” avait précisé l’institution. De quoi rassurer les dizaines de Belges non chanceux en ce premier mois et qui se déchaînent déjà sur les réseaux sociaux.

Vous pourrez encore tenter votre chance dès le 1er novembre à 6h : 20 000 pass seront à nouveau mis à disposition du public.