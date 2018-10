Lens: Isabelle Galant obtient sa revanche et redevient bourgmestre

Isabelle Galant avait déjà été élue en 2012 en s'associant au bourgmestre socialiste sortant Ghislain Moyart. En 2015, l'ancien bourgmestre met la soeur de Jacqueline Galant sur la touche et récupère son siège de bourgmestre. Ce scrutin était donc celui de la revanche et Isabelle Galant l'a obtenu avec plus de 1000 voix de préférence. La liste MDC, qu'elle menait, obtient 41.40% des voix. Quant à Ghislain Moyart, il menait la liste Lens & Vous qui arrive en seconde position et passe de 5 à 3 sièges.



Les socialistes et les verts étaient menés respectivement par les primo arrivants en politique, Thomas Pierman et Ludovic Fortin. Le PS perd un siège. Ecolo progresse de zéro à 2 sièges.