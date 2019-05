Leila Agic (PS), une des deux plus jeunes députées au Parlement bruxellois

Au PS, il s’agit de Leila Agic, 24 ans, étudiante en sciences politiques. La Molenbeekoise occupait la septième place sur la liste du PS emmenée par Rudi Vervoort. Leila Agic a totalisé 2.885 voix ce dimanche.

D’origine bosniaque – ses parents ont fui la guerre dans les Balkans dans les années 90 -, Leila Agic avait été élue pour la première fois dans une assemblée (le conseil communal de Molenbeek) lors des élections communales de 2018. A l’issue de ce scrutin, lors de l’élaboration des listes pour les régionales, la Fédération bruxelloise du Parti socialiste avait décidé de miser sur cette jeune figure, ancienne collaboratrice parlementaire, très présente sur les réseaux sociaux. Etudiante en sciences politiques, Leila Agic a débuté dans le militantisme au côté de… Ségolène Royal, ancienne candidate à la présidentielle française. Leila Agic cite également Laurette Onkelinx comme modèle politique.

Il faut faire confiance aux jeunes

Désormais députée bruxelloise, Leila Agic souhaite travailler sur les droits des femmes et l’éco-socialisme. « C’est un immense honneur de pouvoir siéger au Parlement bruxellois et de représenter les Bruxellois mais surtout de pouvoir porter la voix des jeunes au sein de cet hémicycle », confie la future élue à la RTBF. « C’est une très grande responsabilité. Je dois montrer à mon parti qu’il a eu raison de me faire confiance. Montrer aussi à l’ensemble de la classe politique qu’il faut faire confiance aux jeunes, qu’ils peuvent apporter de la fraîcheur, de la nouveauté au débat politique. J’ai hâte d’entamer ce challenge. »

Députée à 24 ans en 2019. Mais qu’en est-il du futur ? « Je dois d’abord me concentrer sur ce premier mandat de députée qui s’offre à moi. Le reste, on verra plus tard. Mais je suis déjà très heureuse de pouvoir représenter les Bruxellois pour les cinq années à venir. »

On l’a dit : les modèles de Leila Agic sont Laurette Onkelinx et Ségolène Royal. « Mais je peux également citer Najat Vallaud-Belkacem en France et Alexandria Ocasio-Cortez (NDLR : récemment élue au Congrès des Etats-Unis). La façon dont elle défend les plus faibles est remarquable. Et j’espère m’en inspirer à mon niveau. »