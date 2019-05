Légionellose à Evergem: les autorités tentent de rassurer la population

Recrudescence de légionellose - JT 16/11/1999 - 14/05/2019 Les microbes qui provoquent la légionellose existent partout mais en nombre insuffisant pour être toxiques.Ils se développent dans l'eau.Si cette eau est chaude et qu'elle stagne longtemps sans renouvellement, elle peut permettre au microbe de se développer en si grand nombre que l'environnement proche de cette eau peut devenir dangereux et contaminer.Vue d'un jet d'eau qui se déverse vivement dans un bassin.Vue d'une baignoire à massage par mouvement de l'eau et dégagement de bulles.Groupe d'enfants chipotant un aquarium dans un magasin qui vend des poissons exotiques.Gros plan sur quelques poissons d'aquarium.Itw du docteur Yves VAN LAETHEM du service des maladies infectieuses de l'hôpital (CHU) SAINT-PIERRE.Vue d'une salle d'accueil dans cet hôpital et de quelques chambres.Cellule de crise de KAPELLEN où deux pompiers reçoivent les appels de la population après la contamination provoquée par une fontaine de la foire commerciale de cette ville.