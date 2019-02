Le Zwin s'accroît de 120 hectares grâce au percement de l'Internationale Dijk

Grâce au percement de l'Internationale Dijk (digue internationale), la réserve naturelle du Zwin s'est accrue de 120 ha à la frontière belgo-néerlandaise. Ces travaux étaient nécessaires pour rendre la réserve plus sûre, plus grande et d'un intérêt naturel plus important. Grâce à cet élargissement, le problème de l'envasement est aussi résolu.

Ce projet d'extension est en cours depuis trois ans. De grands travaux d'infrastructures ont été entrepris mais le point d'orgue du projet est le percement de l'Internationale Dijk. Après ce percement, le Zwin couvre une surface de 333 ha avec une extension de 120 ha dont 110 sur le territoire belge.

Une nouvelle digue a aussi été construite. Elle fait 5,6 km de long, est large de 70 mètres et fait 7 m de hauteur. Elle doit protéger l'arrière-pays contre des tempêtes violentes. D'ici les vacances de Pâques, il sera possible de rouler à vélo ou se promener sur cette digue.